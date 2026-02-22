Raf Simons | C' è troppa moda… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Raf Simons ha affermato che la moda attuale soffre di eccessi, causati da collezioni troppo numerose e tendenze rapide. Questa opinione nasce dalla sua esperienza nel settore, che lo porta a criticare la sovrapproduzione di capi e la mancanza di innovazione reale. Simons punta il dito anche sulla pressione di seguire il mercato e le esigenze dei brand. La sua riflessione mette in luce le difficoltà di un settore in continua evoluzione.

Da sei anni Miuccia Prada e Raf Simons lavorano fianco a fianco sulle collezioni di Prada. «Lei ha dato alle donne zaini in nylon e un'estetica ugly chic; lui ha proposto agli uomini bomber grafici, riferimenti ai New Order e parka dipinti a mano», li descrive così la giornalista premio Pulitzer Robin Givhan che li ha intervistati per The Cut, facendo la domanda che tutti ci poniamo: come fate a lavorare insieme? «Abbiamo fatto un patto: se uno dei due lo odia, non lo facciamo», ha rispsto Miuccia Prada.

«Non sarò mai troppo cool e inavvicinabile come le persone della moda», ha detto Chloe Malle… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimanaChloe Malle ha dichiarato di non voler mai essere troppo alla moda o distante come spesso appaiono le persone del mondo fashion, aggiungendo che preferisce uno stile più semplice e autentico.

Alessandro Michele: «Io sono un voyeur». E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimanaQuesta settimana, il mondo della moda si è acceso con alcune dichiarazioni forti.

Miuccia Prada e Raf Simons: «Un tempo di grandi contraddizioni. Sentiamo il bisogno di continuare a ricercare»Lo definiscono un «momento scomodo». Un tempo di passaggio sintetizzato nella release come «Before and next», fatto di contraddizioni e di domande aperte, in cui la moda non può permettersi né di ... milanofinanza.it

