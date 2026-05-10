Nicolas una nascita fragile e un coraggio immenso
Nicolas è nato con una nascita molto prematura, pesando poco più di 500 grammi e di dimensioni simili a un palmo. La sua condizione ha richiesto interventi medici intensi fin dai primi momenti di vita. La nascita di un neonato così piccolo ha coinvolto un team di specialisti che ha monitorato attentamente il suo stato di salute. La storia di Nicolas si sviluppa in un contesto di cure e attenzioni particolari per garantire la sua sopravvivenza.
Si chiama Nicolas. Quando è venuto al mondo, stava nel palmo di una mano. Pesava poco più di 500 grammi. Sua madre si chiama Deborah. Suo padre Marcello. Vengono da San Michele di Serino, un paese in provincia di Avellino, dove la gente conosce ancora il nome dei propri vicini.Hanno trascorso.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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