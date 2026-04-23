Il presidente della Repubblica ha incontrato le rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d'arma in occasione del 25 aprile. Durante l'incontro, ha sottolineato come la libertà sia un bene fragile che richiede attenzione e coraggio per essere difeso. Ha ricordato l'importanza di preservare la memoria storica e di valorizzare il ruolo delle forze armate nella tutela dei valori civili. L'occasione ha visto la partecipazione di diverse associazioni e rappresentanti istituzionali.

? Cosa sapere Mattarella incontra le Associazioni combattentistiche e d'Arma in occasione del 25 aprile.. Il Presidente richiama la difesa dei diritti umani contro le derive dei totalitarismi.. Il Presidente della Sergio Mattarella, durante l’incontro con le Associazioni combattentistiche e d’Arma in occasione del 25 aprile, ha sottolineato come la libertà e la pace non siano traguardi immutabili, ma beni fragili che richiedono un impegno costante per non soccombere alla dissennatezza. In vista della celebrazione della Liberazione dal nazifascismo, il Capo dello Stato ha voluto tracciare un ponte diretto tra la memoria storica e le criticità dell’attualità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mattarella: la libertà è un bene fragile, serve coraggio oggi

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