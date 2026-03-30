Una docente di lingua francese è stata accoltellata il 25 marzo nei corridoi di una scuola media in provincia di Bergamo. La professoressa ha scritto una lettera dall’ospedale in cui descrive i momenti successivi all’aggressione e il salvataggio grazie all’intervento di un suo alunno. La vicenda ha suscitato attenzione per i dettagli forniti dalla testimone, che si trova sotto cura medica.

“Una potentissima emorragia, quasi un litro e mezzo di sangue perso in poco tempo. Un fendente arrivato a mezzo millimetro dall’aorta. Un foulard premuto sul collo, le mani tremanti di chi mi soccorreva, e quel torpore che avanzava rapido mentre la luce intorno a me diventava ombra, e l’ombra diventava addio”. L’episodio è avvenuto il 25 marzo, quando un alunno tredicenne ha colpito la docente con un coltello all’interno della scuola. Nella lettera, Chiara Mocchi parla anche del gesto di un altro studente che l’ha aiutata nei primi istanti dopo l’aggressione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Bergamo, la prof accoltellata: “Salvata dal coraggio immenso di un mio alunno

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