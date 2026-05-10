Nicholas una nascita fragile e un coraggio immenso

Nicholas è nato con una nascita molto prematura, pesando circa 500 grammi e dimensioni di poco più di una mano. La sua nascita ha richiesto cure intensive per garantire la sopravvivenza, e il suo peso ha rappresentato una sfida per il personale medico. La sua storia è stata segnata da condizioni di estrema fragilità, ma anche da una resistenza sorprendente.

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