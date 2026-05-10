Nicholas una nascita fragile e un coraggio immenso
Nicholas è nato con una nascita molto prematura, pesando circa 500 grammi e dimensioni di poco più di una mano. La sua nascita ha richiesto cure intensive per garantire la sopravvivenza, e il suo peso ha rappresentato una sfida per il personale medico. La sua storia è stata segnata da condizioni di estrema fragilità, ma anche da una resistenza sorprendente.
Si chiama Nicholas. Quando è venuto al mondo, stava nel palmo di una mano. Pesava poco più di 500 grammi. Sua madre si chiama Debora. Suo padre Marciano. Vengono da San Michele di Serino, un paese in provincia di Avellino, dove la gente conosce ancora il nome dei propri vicini.Hanno trascorso.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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