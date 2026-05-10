In occasione della Festa dell’Europa, che si celebra ogni 9 maggio, la Provincia di Lucca ha organizzato un evento intitolato “Nice to Meet EU”. La giornata, rivolta agli studenti del territorio, ha previsto attività come musica e quiz al Caffè delle Mura, coinvolgendo i partecipanti in un momento di confronto e conoscenza sui temi europei. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni annuali dedicate all’Europa.

In occasione della Festa dell’Europa, celebrata ogni anno il 9 maggio, la Provincia di Lucca ha rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con “ Nice to Meet EU ”, la giornata dedicata all’Europa e rivolta agli studenti del territorio. L’evento si è svolto ieri mattina davanti al Caffè delle Mura, coinvolgendo centinaia di giovani in una mattinata fatta di quiz, testimonianze, racconti e musica, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dell’ Unione Europea e delle opportunità offerte alle nuove generazioni. In palio per gli studenti anche un soggiorno-premio a Bruxelles, previsto all’inizio del prossimo anno scolastico, per visitare da vicino le istituzioni europee.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nice to meet Eu. Musica e quiz al Caffè delle Mura

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Festa dell'Europa: tra quiz, musica e bandiere la Provincia di Lucca celebra la Ue

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