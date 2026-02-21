Arte e Carnevale Pittura e musica al Caffè Savoia

Il Carnevale ha ispirato un evento al Caffè Savoia, dove artisti locali presentano le loro opere e performance musicali. La mostra mette in mostra dipinti colorati e musica dal vivo, creando un’atmosfera vivace e festosa. La partecipazione di pittori e musicisti rende questa iniziativa un punto di incontro tra creatività e tradizione carnevalesca. L’evento rimane aperto fino a fine settimana, invitando il pubblico a immergersi in un’atmosfera di festa e arte.

Un'iniziativa che vede legate arte e carnevale, raccontati dallo sguardo, dalla creatività e dalla voce di vari artisti. È "Artisti & Carnevale", la rassegna di eventi organizzati dall'associazione Promo Terr al Caffè Savoia, incentrata, appunto, sul rapporto tra il mondo artistico e quello del carnevale, riproposto attraverso vari eventi che hanno già visto protagonista, insieme alla mostra di cartoline con l'interpretazione del Carnevale da parte degli artisti contemporanei, e di "Vetrina d'Artista" con quadri di Beppe Casini, Gianni Capolei- Ambra Ceragioli, Chiara Del Grande, Alessio Galleni, Manuela Pastore, Manuel Santini, Letizia Serredi e Mattia Vettori, la musica carnevalesca con il libro di Tommaso Lucchesi e il cd di Manuel Santini e Daniele Chicca.