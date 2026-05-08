Tempo di Nice to meet Eu Tra quiz musica testimonianze
Domani, in occasione della Festa dell’Europa, si svolgerà una giornata dedicata all’Unione Europea, organizzata dalla Provincia. La mattina sarà caratterizzata da quiz, momenti musicali e testimonianze, coinvolgendo la comunità locale in diverse attività. L’evento rientra nella tradizione di iniziative volte a promuovere la conoscenza e la partecipazione civica riguardo all’Unione Europea.
In occasione della Festa dell’Europa, domani la Provincia organizza, come da tradizione, un’intera mattinata dedicata all’ Unione Europea. L’appuntamento è in programma in piazzale Vittorio Emanuele, davanti al Caffè delle Mura, dove prenderà vita una nuova edizione di “ Nice to Meet EU ”. Quiz, racconti, testimonianze e momenti musicali accompagneranno il pubblico in un percorso pensato per riflettere sul significato dell’Europa e sulle opportunità che offre alle giovani generazioni. Nata quattro anni fa, “Nice to Meet EU” si è rinnovata di edizione in edizione, cambiando veste e arricchendosi ogni anno di nuovi contenuti, pur mantenendo intatto il suo obiettivo: raccontare un’Europa come spazio di comunità, confronto e crescita, in cui studiare, viaggiare e costruire il proprio futuro è sempre più semplice.🔗 Leggi su Lanazione.it
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