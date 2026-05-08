Domani, in occasione della Festa dell’Europa, si svolgerà una giornata dedicata all’Unione Europea, organizzata dalla Provincia. La mattina sarà caratterizzata da quiz, momenti musicali e testimonianze, coinvolgendo la comunità locale in diverse attività. L’evento rientra nella tradizione di iniziative volte a promuovere la conoscenza e la partecipazione civica riguardo all’Unione Europea.

In occasione della Festa dell’Europa, domani la Provincia organizza, come da tradizione, un’intera mattinata dedicata all’ Unione Europea. L’appuntamento è in programma in piazzale Vittorio Emanuele, davanti al Caffè delle Mura, dove prenderà vita una nuova edizione di “ Nice to Meet EU ”. Quiz, racconti, testimonianze e momenti musicali accompagneranno il pubblico in un percorso pensato per riflettere sul significato dell’Europa e sulle opportunità che offre alle giovani generazioni. Nata quattro anni fa, “Nice to Meet EU” si è rinnovata di edizione in edizione, cambiando veste e arricchendosi ogni anno di nuovi contenuti, pur mantenendo intatto il suo obiettivo: raccontare un’Europa come spazio di comunità, confronto e crescita, in cui studiare, viaggiare e costruire il proprio futuro è sempre più semplice.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tempo di “Nice to meet Eu“. Tra quiz, musica, testimonianze

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