New York quando in sinagoga vanno all’asta le terre dei palestinesi
A New York, una organizzazione benefica ebraica è stata presa di mira da manifestanti musulmani nei pressi di una sinagoga. Gli attivisti hanno accusato l’organizzazione di essere coinvolta in una vendita di terreni appartenenti ai palestinesi, anche se i dettagli dell’accusa non sono stati specificati. L’episodio si è verificato in un momento di tensione tra le comunità, senza che siano stati resi noti ulteriori sviluppi.
Una «organizzazione benefica ebraica» a New York qualche giorno fa è stata presa di mira da «manifestanti musulmani» con l’accusa di essere protagonista di una non meglio precisata «vendita di terreni». Così l’ex direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, sempre più calato nel ruolo di difensore d’ufficio di Israele, ha definito l’ennesimo utilizzo di una sinagoga per mettere all’asta appezzamenti di terra a disposizione di colonie in Cisgiordania, e cioè illegali per il diritto internazionale: un uso improprio di uno spazio religioso secondo i contestatori (subito liquidati dalla stampa ebraica conservatrice e dagli alleati di Netanyahu come jihadisti o poco ci manca).🔗 Leggi su It.insideover.com
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