New York quando in sinagoga vanno all’asta le terre dei palestinesi

A New York, una organizzazione benefica ebraica è stata presa di mira da manifestanti musulmani nei pressi di una sinagoga. Gli attivisti hanno accusato l’organizzazione di essere coinvolta in una vendita di terreni appartenenti ai palestinesi, anche se i dettagli dell’accusa non sono stati specificati. L’episodio si è verificato in un momento di tensione tra le comunità, senza che siano stati resi noti ulteriori sviluppi.

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