Neurodesk la scrivania biomeccanica intelligente progettata dagli studenti vince lo Startup Day
Durante l'evento 'Startup Day' presso la Camera di Commercio di Foggia sono stati presentati i progetti degli startupper della Rete Hub Giovani, con la partecipazione di enti locali e università. Tra le innovazioni in mostra, si è distinta Neurodesk, una scrivania biomeccanica intelligente realizzata dagli studenti, che ha vinto la competizione. L'iniziativa ha riunito giovani imprenditori e rappresentanti delle istituzioni per condividere idee e progetti innovativi.
Si è svolto presso la Camera di Commercio di Foggia ‘Startup Day’, l'evento di presentazione dei project works degli startupper della Rete Hub Giovani, promosso in collaborazione con il Comune, la Provincia e l’Università di Foggia.A conquistare il primo posto è stata la startup Neurodesk, ideata.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Notizie correlate
Grande successo allo “StartupDay26” di Foggia: trionfa Neurodesk, la scrivania biomeccanica intelligente progettata dagli studentiGrande successo allo “StartupDay26” di Foggia: trionfa NEURODESK, la scrivania biomeccanica intelligente progettata dagli studenti A conquistare il...
Il cestino intelligente made in Pisa. Riconosce, smista e riduce i rifiuti. La startup giovane pluripremiataIn vista della nuova edizione del premio Giovani di Confcommercio Pisa, che tornerà a valorizzare idee e imprese emergenti del territorio, vale la...
Si parla di: Grande successo allo StartupDay26 di Foggia: trionfa Neurodesk, la scrivania biomeccanica intelligente progettata dagli studenti; Grande successo allo StartupDay26 di Foggia | trionfa Neurodesk la scrivania biomeccanica intelligente progettata dagli studenti.