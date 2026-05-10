Neurodesk la scrivania biomeccanica intelligente progettata dagli studenti vince lo Startup Day

Da foggiatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'evento 'Startup Day' presso la Camera di Commercio di Foggia sono stati presentati i progetti degli startupper della Rete Hub Giovani, con la partecipazione di enti locali e università. Tra le innovazioni in mostra, si è distinta Neurodesk, una scrivania biomeccanica intelligente realizzata dagli studenti, che ha vinto la competizione. L'iniziativa ha riunito giovani imprenditori e rappresentanti delle istituzioni per condividere idee e progetti innovativi.

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Si è svolto presso la Camera di Commercio di Foggia ‘Startup Day’, l'evento di presentazione dei project works degli startupper della Rete Hub Giovani, promosso in collaborazione con il Comune, la Provincia e l’Università di Foggia.A conquistare il primo posto è stata la startup Neurodesk, ideata.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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