Neurodesk la scrivania biomeccanica intelligente progettata dagli studenti vince lo Startup Day

Durante l'evento 'Startup Day' presso la Camera di Commercio di Foggia sono stati presentati i progetti degli startupper della Rete Hub Giovani, con la partecipazione di enti locali e università. Tra le innovazioni in mostra, si è distinta Neurodesk, una scrivania biomeccanica intelligente realizzata dagli studenti, che ha vinto la competizione. L'iniziativa ha riunito giovani imprenditori e rappresentanti delle istituzioni per condividere idee e progetti innovativi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui