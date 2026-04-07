Una startup di Pisa ha sviluppato un cestino intelligente che riconosce, smista e riduce i rifiuti. La società è stata premiata in diverse occasioni e si distingue nel settore per la sua tecnologia innovativa. In vista della prossima edizione del premio Giovani di Confcommercio Pisa, si riflette sul percorso delle imprese emergenti nel territorio.

In vista della nuova edizione del premio Giovani di Confcommercio Pisa, che tornerà a valorizzare idee e imprese emergenti del territorio, vale la pena guardarsi indietro. Perché tra i nomi passati da quel riconoscimento ci sono storie ormai proiettate verso un futuro radioso. Come quella di Nicolas Zeoli e della sua Ganiga Innovation, che ha ricevuto il riconoscimento dell’associazione di categoria pisana nel 2024. Sembra una storia che arriva dalla Silicon Valley, tra intuizioni geniali e startup lanciate in pochi mesi, invece nasce a Bientina, da un cestino che non c’è. Nel 2021 Zeoli ha 23 anni, lavora come programmatore di robot e macchine industriali, ma non è soddisfatto del suo impiego. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il cestino intelligente made in Pisa. Riconosce, smista e riduce i rifiuti. La startup giovane pluripremiata

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