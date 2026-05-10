Una petizione ha raccolto circa 50.000 firme per tutelare negozi e mercati nel territorio piemontese. La proposta di legge mira a contrastare la crescente chiusura di attività commerciali, con un rapporto di chiusure che supera di due volte e mezza le aperture. La questione riguarda anche i rischi di desertificazione dei quartieri, legati alla riduzione dei punti vendita locali e alle difficoltà degli esercizi commerciali esistenti.

? Punti chiave Come può una proposta di legge fermare la desertificazione dei quartieri?. Perché per ogni nuovo negozio ne chiudono ben due e mezzo?. Cosa accadrà ai centri abitati se le aperture scendessero a zero?. Chi sosterrà concretamente i commercianti colpiti dai cantieri della Metro 2?.? In Breve Commercio torinese in calo del 13% tra il 2019 e il 2026.. Nuove aperture piemontesi scese da 4.500 nel 2013 a meno di 1.300 nel 2025.. Per ogni nuova attività aperta in Piemonte se ne chiudono 2,4 definitive.. Fulvio Griffa vicepresidente vicario insieme a Giovanni Fariello e Carlo Chiama.. Vincenzo Nettis ha lanciato la sfida politica di raccogliere 50mila firme per una proposta di legge popolare che mira a proteggere i negozi e i mercati piemontesi dalla crisi strutturale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nettis: 50mila firme per proteggere negozi e mercati piemontesi

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