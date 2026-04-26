Roccaporena furto nei negozi di souvenir di Santa Rita | rubate fedi d' oro e cassaforte bottino da 50mila euro

Nella notte tra il 21 e il 22 aprile, una banda di ladri a volto coperto ha preso di mira i negozi di souvenir di Roccaporena, frazione di Cascia, legata a santa Rita. Durante il furto sono state portate via fedi d’oro e una cassaforte, per un valore complessivo di circa 50mila euro. L’episodio ha coinvolto anche il centro di Cascia, con l’obiettivo di raggiungere i negozi dedicati alla santa.

Una notte sacrilega quella che si è consumata tra martedì 21 e mercoledì 22 aprile, quando una banda di ladri a volto coperto ha preso di mira Cascia e il suo legame con santa Rita. Tre malviventi, ma potrebbero essere quattro o cinque considerando un eventuale “palo” e un conducente del mezzo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: I ladri rubano i gioielli di Santa Rita. Doppio blitz a Roccaporena. Il bottino supera i 50mila euro Roccaporena, rapina ai negozi di Santa Rita: 50.000 euro di bottino? Cosa sapere Tre malviventi svaligiano due negozi di souvenir a Roccaporena nella notte del 22 aprile. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Roccaporena, furto nei negozi di souvenir di Santa Rita: rubate fedi d'oro e cassaforte, bottino da 50mila euro; Cascia, rubati i gioielli di Santa Rita: doppio colpo in due negozi di souvenir di Roccaporena; I ladri rubano i gioielli di Santa Rita. Doppio blitz a Roccaporena. Il bottino supera i 50mila euro; Cascia, i ladri ripuliscono una tabaccheria e un negozio di oggetti religiosi. Cascia, rubati i gioielli di Santa Rita: doppio colpo in due negozi di souvenir di RoccaporenaSmurata anche una cassaforte. Ladri in fuga pure con soldi, sigarette e Gratta&Vinci: stimato un bottino da 50 mila euro. Indagano i carabinieri ... corrieredellumbria.it La Santa Rita Taranto batte Foggia e va a gara tre. Grandi ragazzi. - facebook.com facebook