Neri Marcorè a Milano | un nuovo omaggio teatrale al Signor G
A Milano, un attore ha presentato uno spettacolo teatrale dedicato al celebre personaggio G. Durante le prove, ha scoperto il teatro-canzone in modo casuale. Lo spettacolo prevede l’uso di quattro pianoforti posizionati sul palco, creando un elemento visivo e sonoro singolare. La rappresentazione rende omaggio a un importante artista del passato, combinando musica e recitazione in un’unica esibizione.
? Domande chiave Come ha fatto Neri Marcorè a scoprire il teatro-canzone per caso?. Perché lo spettacolo utilizzerà ben quattro pianoforti sul palco?. Quali autori letterari hanno ispirato il laboratorio creativo di Gaber?. Come intende Marcorè evitare l'effetto nostalgia con questo tributo?.? In Breve Regia di Giorgio Gallione con quattro pianisti Eugenia Canale, Lorenzo Fiorentini, Eleonora Lana e Francesco Negri.. Riferimenti letterari a Céline, Adorno, Musil, Calvino, Rodari e Pasolini per il percorso creativo.. Selezione brani tra riflessivi come La nave e ribelli come Io se fossi Dio.. Sfida tecnica di Marcorè per analizzare le ipocrisie sociali senza cercare il consenso facile.🔗 Leggi su Ameve.eu
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