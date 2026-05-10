Neri Marcorè a Milano | un nuovo omaggio teatrale al Signor G

A Milano, un attore ha presentato uno spettacolo teatrale dedicato al celebre personaggio G. Durante le prove, ha scoperto il teatro-canzone in modo casuale. Lo spettacolo prevede l’uso di quattro pianoforti posizionati sul palco, creando un elemento visivo e sonoro singolare. La rappresentazione rende omaggio a un importante artista del passato, combinando musica e recitazione in un’unica esibizione.

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