Neri Marcorè omaggio al Signor G | Con lui è stato colpo di fulmine lo considero un classico
Neri Marcorè ha reso omaggio al Signor G, descrivendo il loro rapporto come un colpo di fulmine e definendolo un classico. La dichiarazione è stata fatta durante un evento a Milano, il 10 maggio 2026. Marcorè ha parlato di un affetto profondo e duraturo nei confronti del suo interlocutore, sottolineando l’importanza della figura nel suo percorso artistico e personale. La conversazione si è concentrata sulla lunga relazione di stima tra i due.
Milano, 10 maggio 2026 – Un amore viscerale. Quello fra Neri Marcorè e il Signor G. Un amore senza data di scadenza. Che ancora una volta trova la via del palco con “Gaber. Mi fa male il mondo”, dal 12 al 17 maggio al Carcano. Un omaggio al teatro-canzone. D’accordo. Ma più in generale all’intera opera di Gaber e Sandro Luporini. Grazie al mosaico drammaturgico composto dal regista Giorgio Gallione. Inedito anche il respiro concertistico. Con ben quattro pianoforti in scena. Affidati a Eugenia Canale, Lorenzo Fiorentini, Eleonora Lana e Francesco Negri. Il resto è nelle mani di Marcorè. Neri, quando ha scoperto il Signor G? “È stato merito di un amico che faceva il cabarettista.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie correlate
“Mi fa male il mondo”: Neri Marcorè al Teatro CelebrazioniÈ un omaggio al sodalizio tra Giorgio Gaber e Sandro Luporini lo spettacolo Gaber “Mi fa male il mondo”, che vede protagonista Neri Marcorè nel suo...
Leggi anche: Deva Cassel: «Il nepotismo? Se non lo sai gestire porta più infelicità che benefici. Con Saul Nanni non è stato un colpo di fulmine, poi mi sono accorta che mi mancava»