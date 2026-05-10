Neri Marcorè omaggio al Signor G | Con lui è stato colpo di fulmine lo considero un classico

Neri Marcorè ha reso omaggio al Signor G, descrivendo il loro rapporto come un colpo di fulmine e definendolo un classico. La dichiarazione è stata fatta durante un evento a Milano, il 10 maggio 2026. Marcorè ha parlato di un affetto profondo e duraturo nei confronti del suo interlocutore, sottolineando l’importanza della figura nel suo percorso artistico e personale. La conversazione si è concentrata sulla lunga relazione di stima tra i due.

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