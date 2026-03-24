Le nostre donne Parole e pensieri sulle fragilità

Da lanazione.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il cartellone della stagione di prosa al Teatro Excelsior di Empoli e lo fa ospitando lo spettacolo " Le nostre donne ", brillante commedia francese scritta da Éric Assous. Ad interpretarla domani sera alle 21 sul palcoscenico di via Ridolfi saranno l’irresistibile trio tutto italiano Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri. La trama parla di tre amici di lunga data con una vita professionale di successo – Max (Bizzarri), Paul (Paci) e Simon (Zavatteri) –, che si incontrano per la loro solita serata di poker, ma quella notte niente andrà secondo i piani. Simon arriverà infatti con quasi un’ora di ritardo dando ai due amici una motivazione sconvolgente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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