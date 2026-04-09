Trekking alla scoperta delle nostre campagne | cibi tradizioni e arte

Il Comune di Colli al Metauro ha pianificato tre escursioni domenicali a metà aprile, con partenza alle 9. La collaborazione con la travel blogger Valentina Pierucci, autrice del blog

Il Comune di Colli al Metauro, con la collaborazione della travel blogger Valentina Pierucci, autrice del blog "Una marchigiana in viaggio", ha organizzato per le domeniche 12, 19 e 26 aprile, con partenza alle ore 9, delle passeggiate. L’obiettivo dell’iniziativa, giunta alla 5^ edizione, è quello di aggregare, tramandare la memoria, immergersi nella natura, scoprendo la storia dei luoghi. L’iniziativa è stata presentata alla Confcommercio. " Natura, storia, bellezza: gli ingredienti di questa iniziativa – ha esordito il direttore Agnese Trufelli - che porta da cinque anni tante persone alla scoperta del territorio di Colli al Metauro". Ha proseguito l’assessore Francesco Tadei: "Appuntamenti che ogni edizione portano centinaia di persone nel nostro territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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