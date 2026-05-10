Negli ultimi undici giorni sono stati arrestati tre uomini coinvolti in attività di spaccio di una sostanza stupefacente chiamata Mdphp, nota come “polvere di scimmia”. La droga, che si presenta in forma di polvere, viene venduta anche in un bed and breakfast, dove sono stati trovati circa 440 grammi di questa sostanza. La “polvere di scimmia” è nota per i suoi effetti psicoattivi, simili a quelli di cocaina e anfetamine, e può provocare allucinazioni e tachicardia.

La scia della monkey dust da Rogoredo a Mac Mahon. Tre arresti in undici giorni con un comune denominatore: la Mdphp, alias “polvere di scimmia”, potente sostanza psicoattiva che agisce sul sistema nervoso centrale con effetti simili a cocaina e anfetamine e genera allucinazioni e tachicardia. Entrambe le operazioni sono state condotte dagli agenti del commissariato Monforte Vittoria, guidati dal dirigente Antonio D’Urso. L’ultima in ordine di tempo è andata in scena giovedì ed è stata preceduta da un’attività anti spaccio dei poliziotti dell’Investigativa di via Poma, che sono riusciti a risalire a un appartamento affittato con la formula del b&b in zona Mac Mahon.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel b&b con 440 grammi di “polvere di scimmia”, presi due pusher

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