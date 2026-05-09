Spacciavano la pericolosa polvere di scimmia nel B&B in zona Mac Mahon | due arresti
Due cittadini romeni, di 34 e 38 anni, sono stati arrestati a Milano per aver detenuto sostanze stupefacenti con l’intenzione di venderle. L’episodio si è verificato in un bed and breakfast nella zona Mac Mahon, dove sono stati trovati e sequestrati quantitativi di “polvere di scimmia” destinata allo spaccio. L’arresto è stato effettuato dalla polizia locale, che ha portato avanti le operazioni nel pomeriggio del 9 maggio.
Milano, 9 maggio 2026 – Due cittadini romeni di 34 e 38 anni, rispettivamente una donna e un uomo, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. è l’esito di un’operazione condotta dagli agenti della Polizia di Stato. Il B&B dello spaccio . Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Monforte Vittoria, nel corso dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di droga sul territorio di competenza, sono risaliti a un appartamento, adibito a B&b e situato in zona Mac Mahon, quale verosimile luogo di spaccio di droga. L’appostamento e il Intorno alle 14.30, i poliziotti, appostati...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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