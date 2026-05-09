Spacciavano la pericolosa polvere di scimmia nel B&B in zona Mac Mahon | due arresti

Due cittadini romeni, di 34 e 38 anni, sono stati arrestati a Milano per aver detenuto sostanze stupefacenti con l’intenzione di venderle. L’episodio si è verificato in un bed and breakfast nella zona Mac Mahon, dove sono stati trovati e sequestrati quantitativi di “polvere di scimmia” destinata allo spaccio. L’arresto è stato effettuato dalla polizia locale, che ha portato avanti le operazioni nel pomeriggio del 9 maggio.

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