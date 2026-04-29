L'uomo si trovava in macchina assieme a un ventenne. Le dosi di "Monkey dust", o MDPHP, erano nascoste nella custodia degli occhiali. A casa gli sono stati sequestrati un bilancino di precisione e altro stupefacente .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, quarantenne sorpreso in auto con le dosi di "polvere della scimmia"

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