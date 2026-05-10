Nei misteri del cinema

La rivista di cinema Kinema Junpo, fondata nel 1919 e pubblicata con continuità in Giappone, è considerata una delle più antiche e rispettate nel settore. Nel corso degli anni, ha accompagnato l’evoluzione del cinema nel paese, offrendo approfondimenti e recensioni su film e registi. Negli ultimi decenni, la pubblicazione ha mantenuto il suo ruolo di riferimento, continuando a riflettere i mutamenti e le tendenze dell’industria cinematografica giapponese.

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Maboroshi La prestigiosa rivista Kinema Junpo, non è solo celebrata per la sua lunga storia, ma, soprattutto negli ultimi decenni, per le classifiche dei migliori film Maboroshi La prestigiosa rivista Kinema Junpo, non è solo celebrata per la sua lunga storia, ma, soprattutto negli ultimi decenni, per le classifiche dei migliori film La prestigiosa rivista di cinema Kinema Junpo, pubblicata quasi ininterrottamente in Giappone fin dal lontano 1919, non è solo celebrata per la sua lunga storia, ma, soprattutto negli ultimi decenni, per le classifiche dei migliori film che viene stilata ogni anno dai suoi critici. Al di là del valore che possono avere le classifiche, questa compilata da Kinema Junpo aiuta comunque a scoprire lavori passati sotto traccia e a farsi un’idea delle tendenze cinematografiche dell’arcipelago.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Nei misteri del cinema ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Zootropolis 2 | Trailer Internazionale | Dal 26 Novembre al Cinema Notizie correlate “Siamo felici di aprire le nostre porte per un viaggio nei misteri del cervello“Il perno della “Settimana del Cervello” è acclarato che sia il professor Pietro Pietrini, direttore del Molecolar Mind Laboratory della scuola Imt. Anagni, danza e archeologia: viaggio nei misteri degli Etruschi? Cosa scoprirai Come si è passati dal misticismo naturale alle religioni degli uomini? Cosa rivelano i movimenti della danza antica sui rituali...