siamo felici di aprire le nostre porte per un viaggio nei misteri del cervello

Il professor Pietro Pietrini, direttore del Molecular Mind Laboratory alla scuola Imt, annuncia l'apertura delle porte del suo laboratorio per un evento dedicato ai misteri del cervello. Durante la “Settimana del Cervello” sarà possibile esplorare le ricerche e le scoperte più recenti in campo neuroscientifico. L'iniziativa si rivolge a chi desidera conoscere meglio le funzioni e le complessità di questo organo.

Il perno della “Settimana del Cervello” è acclarato che sia il professor Pietro Pietrini, direttore del Molecolar Mind Laboratory della scuola Imt. Ordinario di biochimica clinica e biologia molecolare, specialista in psichiatria, psichiatra forense e psicoterapeuta, è colui il quale crede in maniera particolare all’evento, in un’ottica di apertura del mondo scientifico alla comunità lucchese. "Siamo felici di poter aprire ancora una volta le porte della nostra Scuola alla cittadinanza – dichiara il professore – e continuare il nostro viaggio insieme nei misteri del cervello e delle sue patologie, con un programma ricco di eventi su temi di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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