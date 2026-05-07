A Anagni, si mescolano danza e archeologia, portando alla luce i misteri degli Etruschi. La scoperta delle pratiche rituali antiche si collega ai movimenti della danza, che rappresentavano un elemento importante nei riti religiosi di quella civiltà. Attraverso lo studio di reperti e testimonianze, si analizzano le trasformazioni dal misticismo naturale alle religioni organizzate degli uomini, offrendo uno sguardo sulle tradizioni etrusche.

? Cosa scoprirai Come si è passati dal misticismo naturale alle religioni degli uomini?. Cosa rivelano i movimenti della danza antica sui rituali etruschi?. Perché l'astronomia neolitica influenzava la vita quotidiana delle popolazioni antiche?. Chi sono gli esperti che ricostruiranno il legame tra cielo e terra?.? In Breve Sabato 9 maggio ore 18.30 presso Casa Barnekow ad Anagni.. Giancarlo Pavat modera il dialogo tra Luis Contenebra e Tatiana Melaragni.. Serena Piccolomini della scuola Ninuphar Eventi presenta danze rituali antiche.. Prenotazione necessaria al numero 328 835 0889 per ingresso gratuito.. Sabato 9 maggio alle ore 18.30, la suggestiva cornice di Casa Barnekow ad Anagni ospiterà un evento multidisciplinare che intreccia archeologia, letteratura e danza antica sotto il titolo Sotto il cielo degli Etruschi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anagni, danza e archeologia: viaggio nei misteri degli Etruschi

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