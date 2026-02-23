Sanità dal Rapporto ACLI CAF ACLI NeXt Economia e Università Tor Vergata emerge il razionamento implicito delle cure per le fasce più povere

Il Rapporto ACLI, CAF ACLI, NeXt Economia e Università Tor Vergata rivela che il “razionamento implicito” delle cure colpisce le fasce più povere a causa della difficoltà di accesso al Servizio Sanitario Nazionale. La ricerca mostra come le persone con meno risorse economiche rinuncino a trattamenti o si rivolgano a strutture più economiche, spesso di qualità inferiore. Questo fenomeno si manifesta chiaramente in diverse regioni del Paese.

Nonostante il carattere universalistico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), l’accesso alle cure in Italia è oggi fortemente condizionato dalla capacità economica dei singoli. È quanto emerge dal rapporto “ Quando i soldi non bastano – Il razionamento sanitario in Italia “, realizzato da ACLI, CAF ACLI, NeXt Nuova Economia per Tutti e dall’Università di Roma Tor Vergata e con il supporto di Comipa, Federcasse BCC, Federazione Lombarda BCC e Federazione Toscana BCC e IREF. La ricerca, basata sull’analisi di oltre 8 milioni di dichiarazioni dei redditi (modello 730) tra il 2019 e il 2024, documenta l’esistenza di un razionamento sanitario implicito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

