NBA il derby di Los Angeles va ai Lakers Vincono gli Heat di Fontecchio

Il derby di Los Angeles si è concluso con la vittoria dei Lakers, mentre gli Heat di Fontecchio hanno battuto gli avversari in una partita intensa. I Lakers hanno dominato sul loro campo, grazie a un ottimo secondo quarto. Fontecchio, in campo per gli Heat, ha segnato 18 punti contribuendo alla vittoria finale. La sfida ha attirato molti tifosi allo stadio, che hanno assistito a un match combattuto fino all’ultimo minuto. La prossima partita è già in programma per questa settimana.

© Sport.quotidiano.net - NBA, il derby di Los Angeles va ai Lakers. Vincono gli Heat di Fontecchio

Oklahoma City (Stati Uniti), 21 febbraio 2026 – È stato un ritorno in campo vincente quello degli Oklahoma City Thunder, che hanno riscattato il ko patito contro i Milwaukee Bucks subito prima della pausa dell’All Star Game e hanno sconfitto i Brooklyn Nets con un perentorio 105-86. I Thunder, pur essendo ancora privi di Jalen Williams (out per un problema al ginocchio) e della stella Shai Gilgeous-Alexander (è fermo dal 3 febbraio per un problema ai muscoli dell’addome e sarà rivalutato nel giro di una settimana), hanno preso il largo nel secondo quarto con un 29-10 di parziale e non hanno lasciato scampo ai Nets, al terzo ko di fila.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net NBA, agli Heat non basta un super Fontecchio. Il derby di Los Angeles ai ClippersGli Heat di Miami non sono riusciti a evitare la sconfitta contro i Portland Trail Blazers, nonostante la buona prestazione di Simone Fontecchio, che ha segnato 17 punti in 25 minuti. Risultati Nba, gli Heat di Fontecchio cadono in casa contro i Bulls. Derby texano ai RocketsI Miami Heat di Fontecchio cadono in casa contro i Chicago Bulls. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Doncic domina, ai Lakers il derby di Los Angeles. Cleveland vola con Harden; Il derby della Piana lo vince a sorpresa la NBA Altopascio; NBA, contro i Clippers ci pensa Luka: 38 punti e un 4° quarto da leader assoluto; NBA 2026, i risultati della notte. Doncic trascina i Lakers nel derby, vincono Cleveland ed OKC. Doncic domina, ai Lakers il derby di Los Angeles. Cleveland vola con HardenCon 38 punti lo sloveno decide il derby. Settimo successo di fila per i Cavs. Minnesota vola con Edwards (40 punti), Denver schiaccia Portland ... msn.com NBA 2025/26, tutti i risultati della notte del 21 febbraio! – VIDEOEcco tutti i risultati della notte di regular season NBA 2025/26. Derby ai Lakers in volata, Nuggets a valanga. generationsport.it Che tipo!! Johnny Depp ha permesso a Eric Dane di vivere in una delle sue case a Los Angeles, California, senza pagare l'affitto, per alleviare alcune delle sue preoccupazioni finanziarie derivanti dalle elevate spese per il suo trattamento contro la scler - facebook.com facebook SAIR la Principessa Noor Pahlavi di Persia il 14 febbraio 2026 si è rivolta a migliaia di persone riunite a Los Angeles su invito di suo padre il Principe ereditario Reza Pahlavi. Principessa e attivista la nipote dell'imperatrice Farah sta lasciando il segno sulla sc x.com