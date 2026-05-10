NBA i risultati della notte 10 maggio | Thunder a un passo dall’eliminare i Lakers Cavaliers vivi contro i Pistons

Da oasport.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte NBA si sono disputate due partite che hanno aggiornato lo stato dei playoff. I Thunder sono vicini a eliminare i Lakers, con una vittoria che li avvicina alla conquista della serie. Dall’altra parte, i Cavaliers si sono imposti contro i Pistons, mantenendo vive le speranze di qualificazione. Le sfide hanno visto due esiti opposti: un team vicino alla qualificazione, l’altro ancora in corsa.

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Una serie continua, l’altra va verso la fine. Si può riassumere così il contenuto delle due partite disputate stanotte, una per conference, e in attesa di scoprire quale sarà la prima squadra a staccare il biglietto per le finali di Conference, ecco che nelle scorse ore si è quantomeno delineato un certo tipo di quadro di come possono andare le cose. Nella gara-3 di Eastern Conference i Cleveland Cavaliers riaprono la semifinale contro i Detroit Pistons vincendo una partita non banale per 116-109. Avanti 64-48 a metà gara, i Cavs perdono quasi tutto il loro vantaggio nel terzo quarto, salvo poi tenere e vincere nell’ultimo con i 35 punti e 10 rimbalzi di Donovan Mitchell, ben aiutato dai 19 di James Harden e dai 18 di Jarrett Allen.🔗 Leggi su Oasport.it

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