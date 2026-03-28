NBA i risultati della notte 28 marzo | Nikola Jokic e Jamal Murray trascinano i Nuggets Heat ko contro i Cavaliers Successi per Celtics Lakers e Thunder

Nella notte si sono disputate dieci partite della regular season NBA 2025-2026, con diverse squadre in campo. I Denver Nuggets sono stati protagonisti di una vittoria grazie alle prestazioni di Nikola Jokic e Jamal Murray. I Miami Heat sono stati sconfitti dai Cleveland Cavaliers, mentre hanno avuto successo i Boston Celtics, i Los Angeles Lakers e l’Oklahoma City Thunder. La serata ha riservato molte emozioni e risultati vari.

Una lunga notte quella terminata da poche ore per la NBA, con ben dieci partite andate in scena per la regular season 2025-2026: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano dove non sono mancate come sempre le grandi emozioni. Vittoria di misura dei Los Angeles Clippers (38-36) contro gli Indiana Pacers (16-58) per 113-114 con 28 punti e 8 rimbalzi di Kawhi Leonard e 30 punti di Darius Garland – 26 punti di Aaron Nesmith tra le fila dei Pacers. Rispettano il fattore campo i Boston Celtics (49-24) contro gli Atlanta Hawks (41-33) vincendo per 109-102 grazie a un terzo quarto da 32-22 di parziale interno: Payton Pritchard piazza 36 punti partendo dalla panchina, con 26 punti e 12 rimbalzi di Jayson Tatum – 29 punti di Jalen Johnson e 21 di CJ McCollum tra gli ospiti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (28 marzo): Nikola Jokic e Jamal Murray trascinano i Nuggets, Heat ko contro i Cavaliers. Successi per Celtics, Lakers e Thunder Articoli correlati NBA, i risultati della notte (23 marzo): tripla doppia di Nikola Jokic decisivo per i Nuggets, Celtics ko in casa contro i Timberwolves. Successi per Knicks e SunsCinque sono le partite andate in scena tra la tarda serata italiana e la notte per la NBA, con la regular season 2025-2026oramai agli sgoccioli:... NBA, i risultati della notte (12 marzo): Jokic e Murray trascinano i Nuggets contro i Rockets, Leonard ne fa 45 per i Clippers. Bene anche Knicks e MagicGli Orlando Magic (36-26) rispettano il fattore campo contro i Cleveland Cavaliers (40-26) per 128-122 con 35 punti di Desmond Bane e la tripla... Approfondimenti e contenuti su Nikola Jokic Temi più discussi: NBA, risultati della notte: Denver batte Phoenix, vincono Cleveland e New York; NBA, i risultati della notte (28 marzo): Nikola Jokic e Jamal Murray trascinano i Nuggets, Heat ko contro i Cavaliers. Successi per Celtics, Lakers e Thunder; NBA, i risultati della notte: i Timberwolves passano a Boston, Denver batte Portland; NBA, i risultati della notte (23 marzo): tripla doppia di Nikola Jokic decisivo per i Nuggets, Celtics ko in casa contro i Timberwolves. Successi per Knicks e Suns. NBA, i risultati della notte (25 marzo): Knicks in striscia, Jokic irrealeSi sono disputati quattro match dell’NBA questa notte e a prendersi la scena sono i New York Knicks, alla settima vittoria consecutiva grazie a un super ... oasport.it NBA, risultati della notte: Denver batte Phoenix, vincono Cleveland e New YorkL'ennesima tripla doppia di Nikola Jokic, autore anche del canestro del sorpasso a 11.5 secondi dalla fine, guida Denver al successo su Phoenix. A Cleveland servono 42 punti di Donovan Mitchell per in ... sport.sky.it Nikola Jokic, ieri notte contro i Mavs: 23 punti 21 rimbalzi 19 assist 1 recupero 1 singola palla persa Due giorni fa contro i Suns ha chiuso con 23 punti, 17 rimbalzi, 17 assist e il canestro della vittoria. Partite da almeno 23/17/17 tirando con il 50% dal campo ne - facebook.com facebook L'outfit giusto per presentarsi in conferenza stampa secondo Nikola Jokic (dopo aver realizzato una tripla doppia da 23 pt, 21 rb e 19 as) Joker king della nonchalance #Basket #NBA #Jokic 22s x.com