NBA i risultati della notte 8 maggio | Pistons e Thunder si portano sul 2-0 contro Cavaliers e Lakers

Da oasport.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte si sono disputate le partite di secondo turno dei playoff NBA, con i Pistons e i Thunder che hanno conquistato vittorie decisive contro Cavaliers e Lakers, portandosi sul 2-0 nella serie. Le gare hanno visto momenti intensi e decisioni importanti sul parquet, contribuendo a definire l’andamento delle semifinali nelle conferenze Eastern e Western. Sono state numerose le azioni che hanno movimentato le partite, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati.

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Proseguono spediti i playoff 2026 per la NBA, con le altre gare-2 andate in scena nella notte per le semifinali della Eastern e della  Western Conference: non sono mancate come sempre le grandi emozioni, per cui andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto oltreoceano. Ad Est i Detroit Pistons rispettano ancora una volta il fattore campo contro i Cleveland Cavaliers vincendo per 107-97 e portandosi così sul 2-0, con i ‘Cavs’ che adesso hanno due partite casalinghe per cercare di riaprire la serie e allungarla ulteriormente. Detroit impone il suo ritmo fin dalle prime battute e trova subito la doppia cifra di vantaggio (25-14 e +11), con gli ospiti che rosicchiano qualche punto sul finire del parziale (25-18).🔗 Leggi su Oasport.it

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