Natangelo a Villa Pamphilj | mostra e firme tra satira e politica

Oggi, presso il Casale di Villa Pamphilj, si terrà una mostra con firma di un autore che si occupa di satira e politica. Chi desidera incontrarlo dovrà arrivare nel primo pomeriggio, poiché sono previste firme e incontri a partire da quell’ora. Chi arriverà prima del pomeriggio potrà visitare l’esposizione, ma non incontrare direttamente l’autore. L’evento si svolge nel parco romano, con accesso libero fino a esaurimento posti.

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? Punti chiave A che ora bisogna arrivare per incontrare l'autore al Casale?. Cosa accadrà a chi arriverà a Villa Pamphilj nel primo pomeriggio?. Quale legame unisce la satira su Trump al comune di Garlasco?. Come può una vignetta politica scatenare un dibattito dopo la mostra?.? In Breve Appuntamento sabato 9 maggio alle ore 12 presso il Casale dei Cedrati.. Autore regala copie del volume Cenere e disegni personalizzati ai visitatori.. Presenza limitata dell'artista per un arco temporale di 60-90 minuti.. Vignetta Sempio o Stasi analizza Trump e il contesto di Garlasco.. Natangelo presenta una mostra dei suoi lavori presso il Casale dei Cedrati a Villa Pamphilj sabato 9 maggio, con un appuntamento dedicato ai fan previsto intorno alle ore dodici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Natangelo a Villa Pamphilj: mostra e firme tra satira e politica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Claudio Viezzoli in mostra al Villa Pamphilj Leggi anche: Tra censura e autocensura, chi sta uccidendo la satira? Millennium Live con Mario Natangelo e Stefano Disegni