Claudio Viezzoli in mostra al Villa Pamphilj

È stata inaugurata presso Villa Pamphili la mostra fotografica intitolata Wild Routes. The Rome Exhibition, curata dall’autore Claudio Viezzoli. L’esposizione presenta una selezione di immagini che catturano paesaggi e scene di natura selvaggia, scattate in diverse zone della città. La mostra è aperta al pubblico e rimarrà visitabile fino a una data da definirsi.

Cosa: L’inaugurazione della mostra fotografica Wild Routes. The Rome Exhibition dell’autore Claudio Viezzoli.. Dove e Quando: Presso il Teatro Villa Pamphilj a Roma, aperta al pubblico dal 10 fino al 20 maggio 2026.. Perché: Un percorso visivo emozionante attraverso la natura più incontaminata, finalizzato a sostenere attivamente le comunità rurali dell’Ecuador nella salvaguardia delle mangrovie.. Roma si prepara ad accogliere un evento culturale che trascende la semplice estetica visiva per abbracciare un profondo messaggio di responsabilità globale. Domenica 10 maggio 2026, alle ore 17.30, i suggestivi spazi del Teatro Villa Pamphilj apriranno le porte all’attesa inaugurazione di Wild Routes.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Claudio Viezzoli in mostra al Villa Pamphilj Notizie correlate Tre Donne: Monica Demuru al Teatro Villa PamphiljCosa: Tre intense letture sonore dedicate a tre pilastri della letteratura femminile del Novecento. Leggi anche: Tra sbarre e fisica quantistica: Entangled al Teatro Villa Pamphilj