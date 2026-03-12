Tra censura e autocensura chi sta uccidendo la satira? Millennium Live con Mario Natangelo e Stefano Disegni

Alle 12, torna Millennium Live con Mario Natangelo e Stefano Disegni per presentare il nuovo numero di Millennium dedicato alla satira. La trasmissione si concentra sulla discussione tra censura e autocensura e il loro impatto sulla libertà di espressione. Vengono analizzati i temi e le sfide che affronta la satira oggi, senza commenti o opinioni personali.

Tra censura e autocensura, chi sta uccidendo la satira? Millennium Live con Mario Natangelo e Stefano Disegni