Un'attrice nota ha condiviso alcune foto su un social media, mostrando il suo soggiorno a Parigi con il nuovo compagno. Tra gli scatti, c'è un selfie con lo sfondo della Senna e un messaggio semplice che indica il momento attuale. Non ci sono altre didascalie o dettagli aggiuntivi, solo alcune immagini che sembrano riflettere un nuovo capitolo della sua vita.

Parigi, un selfie sulla Senna e una vita che ricomincia. Poche foto, nessuna didascalia elaborata. Solo «Paris lately» e un carosello di immagini che racconta più di mille parole. Natalie Portman, 44 anni, Premio Oscar per Il cigno nero, ha aperto uno spiraglio sulla sua vita parigina con un post Instagram che ha fatto il giro del mondo. Lei, sorridente, con la Senna alle spalle e le luci della città che si riflettono sull’acqua al crepuscolo. Poi opere d’arte, bouquet di fiori rosa, scorci di natura e il suo grande cane bianco che si rotola sul pavimento di legno davanti a una libreria piena di volumi. Un ritratto domestico e prezioso, quasi intimo, di una donna che ha abbracciato Parigi non per caso ma con convinzione crescente, anno dopo anno, trovando in questa città una normalità tutta sua.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Natalie Portman incinta si è trasferita a Parigi con il nuovo compagno Tanguy Destable. E ci regala uno sguardo sulla sua nuova vita

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