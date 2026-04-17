Nella primavera del 2026, l’attrice ha annunciato di essere in attesa del suo terzo figlio, il primo con il nuovo partner. L’annuncio è arrivato dopo settimane di speculazioni, confermando così la sua gravidanza. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, che hanno seguito con interesse l’evolversi della situazione personale e familiare dell’attrice.

Il sole di aprile non è l’unica cosa a brillare nel cielo di Hollywood quest’anno. Per la splendida Natalie Portman, la primavera del 2026 ha portato con sé il fiore più bello: l’annuncio di una nuova maternità. L’attrice premio Oscar ha confermato di essere in attesa del suo terzo figlio, il primo frutto dell’amore con il musicista francese Tanguy Destable. Una notizia che scalda il cuore, arrivata come un raggio di luce dopo un periodo non privo di nubi. Natalie, 44 anni, ha scelto le pagine di Harper’s Bazaar per condividere questa gioia immensa, usando parole dolcissime e, al tempo stesso, una profonda maturità. Natalie Portman incinta del terzo figlio.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Natalie Portman incinta del terzo figlio, il primo dal nuovo fidanzato: l’annuncio

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