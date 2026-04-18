Dopo aver annunciato la separazione, si è scoperto che l’attrice aspetta il suo terzo bambino. Questa gravidanza è la prima con il nuovo compagno, un produttore musicale francese. La notizia è stata resa pubblica tramite alcune fonti vicine alla coppia, senza ulteriori dettagli sulla data prevista o sui piani futuri. La Portman, già madre di due figli, non ha commentato ufficialmente la notizia.

Natalie Portman aspetta il suo terzo figlio, il primo con il compagno Tanguy Destable, produttore musicale francese. L’attrice premio Oscar ha rivelato la notizia in esclusiva a Harper’s Bazaar, condividendo la sua gioia e gratitudine per questa nuova fase della sua vita a 44 anni. “ Tanguy e io siamo molto entusiasti. Sono semplicemente molto grata. So che è un privilegio e un miracolo “. L’attrice ha due figli nati dal precedente matrimonio: Aleph, 14 anni, e Amalia, 9 anni. La consapevolezza delle difficoltà legate alla fertilità accompagna Portman in questa gravidanza. Figlia di un medico specializzato in fertilità, l’attrice è cresciuta ascoltando storie sulle sfide che molte persone affrontano nel tentativo di concepire.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dopo la separazione, nuova vita: Natalie Portman aspetta un figlio da Tanguy Destable

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