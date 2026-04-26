Corsa dell’Anello Aria di Medioevo a Narni

La “Corsa dell’Anello” di Narni sta entrando nel suo momento clou, con eventi che si svolgono fino al 10 maggio. La manifestazione ricrea l’atmosfera medievale attraverso sfilate, giochi e competizioni ispirate all’epoca. Le attività coinvolgono diverse aree della città, attirando visitatori e appassionati interessati a vivere un’esperienza storica e culturale. La manifestazione rappresenta un momento di richiamo turistico e di valorizzazione del patrimonio locale.

Entra nel vivo il viaggio nel Medioevo della “Corsa dell’Anello“, che fino al 10 maggio invade il centro storico di Narni con oltre cento eventi tra rievocazioni storiche, spettacoli, incontri culturali, mostre e approfondimenti con la 58esima edizione dedicata a Giovanni Boccaccio e al suo Decameron. Ieri si sono svolte le prove ufficiali al Campo de li Giochi in vista del momento culminante, la tradizionale giostra equestre tra i Terzieri di domenica 10 maggio, preceduta dal grande corteo storico in notturna di sabato 9. In pista ieri i cavalieri dei tre Terzieri. Per Mezule: Mattia Zannori, Tommaso Finestra, Luca Chitarrini, Luca Morosini; per Fraporta: Luca Paterni, Leonardo Piciucchi, Riccardo Quintili, Matteo Tabanelli; per Santa Maria: Tommaso Suadoni, Francesco Matticari, Marco Diafaldi, Cesare Bonanni, Jacopo Matticari.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corsa dell’Anello Aria di Medioevo a Narni Notizie correlate Il Medioevo rivive a Narni con la “Corsa all’Anello“: "Si apre la stagione dei grandi eventi dell’Umbria"È Narni ad aprire la stagione dei grandi eventi dell’Umbria con la 58esima edizione della “Corsa all’Anello“ che torna da domani al 10 maggio,... Cento eventi per la Corsa all’Anello, così Narni torna a vivere il MedioevoÈ stata presentata ieri pomeriggio, 11 aprile nella sala consiliare del Comune di Narni la 58esima edizione della Corsa all’Anello. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Corsa dell’Anello Aria di Medioevo a Narni; Narni, tutto pronto per la Corsa all'Anello. La 58esima edizione tra identità, cultura e tradizione; Arte nel cuore della città: ecco le mostre della 58esima edizione della Corsa all’Anello; Aria di Palio con i parapetti in Piazza del Campo. Corsa dell’Anello Aria di Medioevo a NarniSi entra nel vivo con le prove ufficiali al Campo de li Giochi in vista della sfida equestre. Presentato il Festival delle Arti ... lanazione.it A Narni fino al 10 maggio la 58esima edizione della Corsa all’AnelloIl 1371 torna a rivivere a Narni dal 23 aprile al 10 maggio con la 58esima edizione della Corsa all’Anello: tutti gli eventi. corrierenazionale.it L'anello della Corsa all'Anello di Narni è un piccolo cerchio di ferro, dal diametro di appena 6 centimetri, sospeso in aria che i cavalieri devono infilare con una lancia mentre galoppano a tutta velocità. È il premio ambito della celebre giostra equestre mediev - facebook.com facebook