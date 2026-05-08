Portiere Napoli Tzolakis e Atubolu per il dopo Meret

Il Napoli sta valutando diverse opzioni per il ruolo di portiere in vista della partenza di Meret. Tra i candidati ci sono Tzolakis e Atubolu, due giovani portieri che potrebbero entrare nel progetto della squadra. La società ha avviato le trattative per definire il futuro tra i pali, considerando anche eventuali alternative in caso di esito diverso. La scelta dipenderà dalle decisioni prese nelle prossime settimane.

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Il Napoli inizia a guardare con attenzione anche alla porta. Il futuro di Alex Meret resta incerto. Per questo il club azzurro sta valutando possibili soluzioni in vista della prossima stagione. L’idea sarebbe quella di individuare un profilo giovane da inserire accanto a Vanja Milinkovic-Savic. Non una scelta da fare in emergenza. Ma un dossier da seguire con attenzione, soprattutto se nei prossimi mesi dovesse maturare l’addio di Meret. Secondo quanto riportato da Il Mattino, “il Napoli si guarda intorno per il sostituto di Meret”. Tra i nomi finiti nei radar del club ci sono Konstantinos Tzolakis e Noah Atubolu. Entrambi sono classe 2002. Entrambi vengono considerati portieri di prospettiva.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Portiere Napoli, Tzolakis e Atubolu per il dopo Meret Notizie correlate Napoli, Meret verso l’addio: “Il Tottenham pensa al portiere azzurro”Napoli, Meret verso l’addio: “Il Tottenham pensa al portiere azzurro”"> Il futuro di Alex Meret sembra sempre più lontano da Napoli. Mercato Napoli, Meret verso la Premier League? Il club punta il portiere azzurroAlex Meret lascia il Napoli a fine stagione? Il Tottenham ha presentato un’offerta concreta per il portiere azzurro, ormai fuori dai piani tecnici di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Calciomercato Napoli, Meret pronto a salutare a fine stagione; Napoli, è l’ora dei saluti: Meret prepara le valigie; Meret pronto all’addio: vuole giocare con continuità, il Napoli valuta il sostituto; Meret verso l'addio, il Napoli punterà su Milinkovic. Obiettivi Tzolakis e Atubolu. Meret verso l'addio, il Napoli punterà su Milinkovic. Obiettivi Tzolakis e AtuboluIl Napoli sembra avere deciso di puntare su Milinkovic-Savic. Alex Meret è destinato a dire addio alla società azzurra. areanapoli.it Napoli, è l’ora dei saluti: Meret prepara le valigieAlex Meret lascia il Napoli dopo sei anni. Il portiere friulano cerca spazio altrove mentre Savic blinda la porta. stylo24.it Il Napoli si prepara a cambiare ancora nella prossima sessione di calciomercato estiva e occhio a quello che sarà il futuro di Alex Meret. Il portiere azzurro sembra destinato a lasciare dopo tanti anni e due scudetti la maglia azzurra. E proprio il mercato potreb - facebook.com facebook Meret-Napoli ai saluti: spunta big inglese sul portiere dei due scudetti x.com