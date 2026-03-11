Giovanni Manna avrebbe già chiuso il primo acquisto estivo per il Napoli

Il direttore sportivo del Napoli ha annunciato di aver già concluso il primo acquisto estivo per la squadra. Le operazioni di mercato sono in corso mentre si prepara la rosa per la prossima stagione. Non sono stati forniti dettagli sui giocatori coinvolti o sui tempi di ufficializzazione dell’accordo. La società si sta muovendo per rinforzare il gruppo in vista delle competizioni future.

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è già al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il dirigente azzurro avrebbe individuato il primo rinforzo per l’estate, un centrocampista molto apprezzato anche dall’allenatore Antonio Conte. L’obiettivo è rafforzare la mediana con un profilo fisico e dinamico, in grado di aumentare la competitività della squadra in vista dei numerosi impegni della prossima stagione. Il nome individuato sarebbe quello di João Gomes del Wolverhampton, il cui nome era già stato avvicinato al Napoli la scorsa estate. Sempre secondo l’emittente napoletana, Manna avrebbe già perfezionato l’operazione con il club inglese, anticipando la concorrenza di altre società interessate al giocatore. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è già al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione.

