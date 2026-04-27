Da alcune fonti si apprende che l’allenatore salentino, attualmente sotto contratto con il Napoli fino a giugno 2027, non ha ancora confermato la sua permanenza nel club. Nei giorni scorsi si sono diffusi rumors riguardanti un possibile ritorno di Conte, che avrebbe ricevuto una proposta da un’altra squadra. La situazione resta incerta, e non ci sono comunicazioni ufficiali in merito al suo futuro.

È tutt’altro che certa la permanenza a Napoli di Antonio Conte. Nella sua carriera da allenatore, il salentino è rimasto più di due stagioni (tre in tutto, andandose all’inizio della quarta) sulla stessa panchina solo alla Juventus. Altrove è sempre durato al massimo un paio d’anni. Sarà fondamentale il vertice, atteso a fine stagione o poco prima, tra lo stesso Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis, senza dimenticare che il contratto scade a giugno 2027. Conte si è proposto alla Nazionale, già guidata nel biennio 2014-2016, ma ad oggi non si sa ancora il nome del nuovo Presidente della FIGC. C’è aria di commissariamento dopo la bufera Rocchi che chiama in causa – oltre che l’Inter – la stessa Federazione.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Conte, addio Napoli e clamoroso ritorno: “È uno dei candidati”

#Napoli. #Conte alza la voce: “Due trofei in due anni. I fatti parlano” titoli #neiperte

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