Nel corso di un intervento pubblico, un allenatore ha commentato la partita della squadra, affermando che Napoli ha mostrato poca energia e qualità bassa. Ha aggiunto che il patron del club può esprimersi come desidera, mentre durante il match la Lazio ha adottato un approccio difensivo, aspettando gli avversari, e ha concluso dicendo che la squadra napoletana non ha giocato bene, perdendo la partita.

Tempo di lettura: 2 minuti “Non è stata una buona partita la nostra, con poca qualità in mezzo al campo, con la Lazio che ci ha aspettato, ci ha chiuso gli spazi ed è ripartita vincendo “. Lo ha detto a Dazn il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo il ko al Maradona contro la Lazio. Il tecnico ha sottolineato che “abbiamo tenuto palla per il 66% – ha detto – e non abbiamo fatto un solo tiro in porta. La Lazio è stata brava a chiudere gli spazi e noi non siamo stati in grado di trovarne. Oggi la sensazione dall’inizio è che avremmo avuto poca energia e così la qualità si abbassa. Prendendo gol in partenza ci ha spinto a poter fare di meglio,...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Conte: “Napoli con poca energia e qualità bassa. De Laurentiis può dire quello che vuole…”

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