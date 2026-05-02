Il capitano del Napoli è tornato in campo dopo tre mesi di assenza a causa di un problema al ginocchio. È sbarcato a Como insieme alla squadra in vista della partita prevista per domani. La sua presenza rappresenta il primo ritorno in campo dopo il periodo di stop forzato. La squadra si prepara alla sfida con il giocatore disponibile per l’intera durata dell’incontro.

? Cosa sapere Giovanni Di Lorenzo sbarca a Como insieme al Napoli in vista del match di domani.. Il capitano rientra in campo dopo tre mesi di assenza per un problema al ginocchio.. Giovanni Di Lorenzo è sbarcato a Como questa sera insieme al Napoli, segnando il ritorno del capitano dopo tre mesi di assenza per un problema al ginocchio. Il gruppo partenopeo è giunto a destinazione in vista dello scontro di Serie A previsto per domani alle 18.00 al Sinigaglia contro il Como. La presenza del difensore trentaduenne all’aeroporto ha offerto i primi indizi sulla formazione di Antonio Conte, dato che l’allenatore non ha ancora comunicato la lista ufficiale dei convocati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, il capitano Di Lorenzo torna in campo: sbarcato a Como

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