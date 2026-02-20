Musicainsieme ospita il Così String Quartet

Terza tappa di Musicainsieme 2026, la rassegna dedicata ai giovani concertisti delle istituzioni musicali italiane ed europee, promossa dal Centro Iniziative Culturali Pordenone per la direzione artistica dei Maestri Franco Calabretto e Eddi De Nadai. Domenica 22 febbraio, alle 11 nell’Auditorium del Centro culturale Casa dello Studente Antonio Zanussi a Pordenone, di scena il Così String Quartet, un quartetto d’Archi, formato da allievi dell’Università Gustav Mahler di Klagenfurt, che ha raccolto il testimone del Conservatorio di Klagenfurt diventando un’Università privata. I giovani Lois Pfeifer e David Pechmann violino, Lucas Garces Villa viola e Maksim Hocevar violoncello proporranno a Pordenone un articolato programma che toccherà i repertori più importanti della letteratura quartettistica, spaziando da Mozart a Puccini, da Webern a Šostakovic.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

