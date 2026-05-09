Chirurgo dimentica le forbici nell' addome della paziente a Napoli I dolori lancinanti poi la scoperta con la Tac

A Napoli, una donna ha subito un intervento chirurgico durante il quale sono state lasciate delle forbici all’interno del suo addome. Dopo l’operazione, la paziente ha iniziato a sentire dolori intensi e persistenti. La scoperta è avvenuta attraverso una Tac, che ha evidenziato la presenza degli strumenti chirurgici dimenticati. La situazione ha portato a un intervento di rimozione delle forbici e ha aperto un procedimento legale contro il chirurgo coinvolto.

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Napoli, 9 maggio 2026 – Il chirurgo dimentica le forbici nell'addome di una paziente dopo l’operazione. È successo in una clinica di Napoli, dove una 53enne si è sottoposta a un intervento di addominoplastica. Dimessa dall’ospedale, la donna è tornata a casa e subito ha iniziato ad accusare dolori lancinanti, malori e anche perdita di coscienza. A denunciare alla polizia questa assurda vicenda è una donna originaria di Casandrino, nel Napoletano, e residente nella provincia di Piacenza. Sarà assistita dalla Fondazione ‘Domenico Caliendo’, il bambino di 2 anni morto dopo il trapianto con un ‘cuore bruciato’. Dolori lancinanti dopo l’intervento .🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chirurgo dimentica le forbici nell'addome della paziente a Napoli. I dolori lancinanti, poi la scoperta con la Tac ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Dimentica le forbici nell'addome della paziente: denunciato chirurgo a NapoliSi sottopone a un intervento chirurgico di addominoplastica ma i sanitari si dimenticano un paio di forbici nella pancia: è quanto accaduto a una... Leggi anche: Arrestato ad Alghero con 1 kg di cocaina ed eroina dentro l'addome, droga scoperta con la Tac Panoramica sull’argomento Si parla di: Chirurgo dimentica le forbici nell'addome della paziente, denunciato a Napoli. Chirurgo dimentica le forbici nell'addome della paziente a Napoli. I dolori lancinanti, poi la scoperta con la TacÈ successo in una clinica del capoluogo partenopeo. La 53enne, originaria di Casandrino e residente a Piacenza, ha denunciato il medico e sarà assistita dalla fondazione ‘Domenico Caliendo’, il bimbo ... quotidiano.net Chirurgo dimentica le forbici nell'addome della paziente, denunciato a NapoliSi sottopone a un intervento chirurgico di addominoplastica ma i sanitari si dimenticano un paio di forbici nella pancia: è quanto accaduto a una donna di 53 anni, nata a Casandrino, in provincia di N ... ansa.it