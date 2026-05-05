Chiusura scuole a Napoli per la visita di Papa Leone XIV | scopri quali restano aperte

A Napoli, le scuole saranno chiuse l’8 maggio 2026 in occasione della visita di Papa Leone XIV. La decisione riguarda tutte le istituzioni scolastiche della città, mentre alcune scuole resteranno aperte e funzionanti. L’evento è previsto per quella data e coinvolge diverse attività legate alla visita del Papa. La chiusura riguarda sia le scuole pubbliche che quelle private, secondo le ordinanze comunali.

"> Papa Leone XIV a Napoli: scuole chiuse l’8 maggio 2026. Il prossimo venerdì 8 maggio 2026, Napoli accoglierà Papa Leone XIV per una visita pastorale di grande importanza. In previsione di questo evento eccezionale, il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle Municipalità 1, 2 e 4. Questa misura è stata adottata per garantire la sicurezza e il buon svolgimento della visita, oltre a facilitare la gestione del traffico nella città. Dettagli della chiusura scolastica. Le istituzioni scolastiche interessate dalla chiusura includono sia le scuole pubbliche che quelle private, così come gli asili nido.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Chiusura scuole a Napoli per la visita di Papa Leone XIV: scopri quali restano aperte. Notizie correlate Scuole chiuse a Napoli per la visita di Papa Leone XIVVenerdì 8 maggio, in occasione della visita di Papa Leone XIV, in alcune zone di Napoli le scuole rimarranno chiuse. Napoli, stop a vetro e alcolici per la visita di Papa Leone XIV? Cosa sapere Napoli, l'8 maggio dalle 9 alle 19 vietati alcolici e vetro in centro storico. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scuole chiuse a Napoli per la visita di Papa Leone XIV; Napoli blindata per la visita di Papa Leone: tutte le decisioni del Comune dalle scuole alle strade alle ztl; Papa a Napoli: scuole chiuse, dispositivo traffico, piano rifiuti. Leone XIV arriverà in elicottero; Papa Leone a Napoli: Chiusura delle scuole e maxi-isola pedonale, le municipalità coinvolte. Scuole chiuse a Napoli per la visita di Papa Leone, il sindaco Manfredi firma l’ordinanzaIn occasione della visita di Papa Leone XIV venerdì 8 maggio, in alcune zone di Napoli le scuole rimarranno chiuse. Il Comune potrebbe estendere l’ordinanza anche ad altri quartieri: ecco quali sono, ... internapoli.it Il Papa a Napoli, in ventimila prenotati al Plebiscito: scuole chiuse, piano traffico e puliziaAlle 15 l’arrivo del ponteficein elicottero alla Rotonda Diaz, poi la cerimonia nel Duomo e alle 17 l’incontro in piazza ... napoli.repubblica.it 5/5/26. L’udienza si terrà il 7 maggio alle 11.30 nel Palazzo Apostolico #Vaticano. Un incontro tra il #Papa e Rubio c’era già stato un anno fa, in occasione della Messa per l’inizio del ministero petrino. Leone XIV vedrà lo stesso giorno anche il premier polacco - facebook.com facebook Un falco in Vaticano: Rubio da papa Leone in missione di guerra x.com