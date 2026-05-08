Papa Leone XIV a Napoli la pizza dedicata a lui Il video di Pascal Vicedomini

Da ilgiornale.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il primo anniversario del suo pontificato, papa Leone XIV ha visitato due città della Campania, Pompei e Napoli. In quest’ultima, è stata presentata una pizza dedicata a lui, mentre un video di Pascal Vicedomini documenta l’evento. La visita del papa si è concentrata sui luoghi storici e religiosi delle due città, senza ulteriori dettagli sui programmi o altri interventi.

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In occasione del primo anniversario del suo pontificato, papa Leone XIV ha deciso di visitare due città simbolo della Campania: Pompei e Napoli. Il pontefice è stato accolto con amore ed entusiasmo da parte dei cittadini, e ha ricevuto anche degli omaggi. Fra questi, anche una pizza creata ad hoc per lui. Un dipendente della storica pizzeria di Gino Sorbillo, infatti, è riuscito ad avvicinarlo per offrirgli la pizza personalizzata. Il video, pubblicato su Instagram da Pascal Vicedomini, giornalista e ideatore di "Paradise - La finestra sullo showbiz", ha fatto presto il giro del web. Una giornata impegnativa, quella di Leone XIV, che però non ha mancato di offrire un sorriso a tutti coloro che hanno interagito con lui.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Papa Leone XIV, a Napoli la pizza dedicata a lui. Il video di Pascal Vicedomini

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