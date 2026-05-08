Per il primo anniversario del suo pontificato, papa Leone XIV ha visitato due città della Campania, Pompei e Napoli. In quest’ultima, è stata presentata una pizza dedicata a lui, mentre un video di Pascal Vicedomini documenta l’evento. La visita del papa si è concentrata sui luoghi storici e religiosi delle due città, senza ulteriori dettagli sui programmi o altri interventi.

In occasione del primo anniversario del suo pontificato, papa Leone XIV ha deciso di visitare due città simbolo della Campania: Pompei e Napoli. Il pontefice è stato accolto con amore ed entusiasmo da parte dei cittadini, e ha ricevuto anche degli omaggi. Fra questi, anche una pizza creata ad hoc per lui. Un dipendente della storica pizzeria di Gino Sorbillo, infatti, è riuscito ad avvicinarlo per offrirgli la pizza personalizzata. Il video, pubblicato su Instagram da Pascal Vicedomini, giornalista e ideatore di "Paradise - La finestra sullo showbiz", ha fatto presto il giro del web. Una giornata impegnativa, quella di Leone XIV, che però non ha mancato di offrire un sorriso a tutti coloro che hanno interagito con lui.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Papa Leone XIV, a Napoli la pizza dedicata a lui. Il video di Pascal Vicedomini

Notizie correlate

Leggi anche: Ferma la papamobile e offre una pizza a Leone XIV, bagno di folla a Napoli: c’è chi lancia anche una sfogliatella – Il video

Delirio Trump contro Leone XIV: “Non sarebbe Papa senza di me”. La replica: “Non ho paura. Non dibatto con lui” | VIDEOUn attacco senza precedenti che segna una rottura inimmaginabile tra la Casa Bianca e il Vaticano.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Papa Leone XIV, un anno dall'elezione: il bilancio dei primi 12 mesi di Pontificato; Papa Leone e i problemi con l'assistenza clienti: chiama la sua banca ma il centralino non gli crede e riattacca.

Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli per la visita pastorale: Basta guerreLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it

Papa Leone XIV oggi a Pompei e Napoli: visita pastorale, messa e supplica alla MadonnaPapa Leone ha scelto Napoli e Pompei come luoghi dove trascorrere il suo primo anniversario da Pontefice. tg.la7.it

Papa Leone incontra a Napoli la madre del piccolo Domenico Caliendo x.com

Papa Leone XIV in visita a Napoli dopo esser stato a Pompei nella mattinata: per lui in dono una pizza dedicata - facebook.com facebook