Napoli rissa tra giovanissimi | 14enne ferito e nuovi controlli

A Napoli, si è verificata una rissa tra giovanissimi che ha portato al ferimento di un 14enne. In seguito all’incidente, sono stati avviati nuovi controlli da parte delle forze dell’ordine. La Prefettura ha annunciato l’implementazione di un piano di prevenzione sociale volto a ridurre gli episodi di violenza tra i minori. Restano da definire i dettagli sui soggetti coinvolti nel piano e sulle strategie adottate.

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? Punti chiave Come riuscirà la Prefettura a fermare la violenza tra i minori?. Chi sono i soggetti coinvolti nel nuovo piano di prevenzione sociale?. Dove verranno intensificati i controlli della Polizia Municipale nelle prossime ore?. Quali misure concrete deciderà il Comitato provinciale per la sicurezza?.? In Breve Prefetto Michele di Bari convoca vertice urgente in Prefettura per gestire l'emergenza.. Polizia Municipale individua rapidamente il responsabile dell'aggressione nel centro storico.. Nuovi controlli interforze mirano alle zone della movida e luoghi di aggregazione giovanile.. Piano territoriale coinvolge scuole, famiglie, terzo settore e diocesi locali per prevenzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, rissa tra giovanissimi: 14enne ferito e nuovi controlli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Violenza tra giovanissimi: un ferito. Parapiglia davanti all’istituto Volta e rissa anche in stazione a SassuoloModena, 23 aprile 2026 – La campanella ancora non era suonata quando, all’esterno dell’istituto superiore, un piccolo guppo di giovanissimi si è... VIDEO - Rissa tra giovanissimi in centro tra via Mazzini e via OberdanRissa in centro storico tra via Mazzini e via Oberdan nella serata di sabato 21 febbraio. Argomenti più discussi: Giovanissimi con armi da guerra per il clan Contini, 9 misure cautelari dopo l’assalto a ristorante; Tensione alle stelle in piazza Martinez, nel quartiere di San Fruttuoso, nella notte tra sabato e domenica. Intorno alla mezzanotte infatti c’è stato un massiccio intervento della polizia locale dopo un diverbio scoppiato davanti a un negozio di via Casoni, gestito; Capua, rissa in strada tra giovani: sette denunciati dai carabinieri; Rissa sventata in centro, l’opposizione alza la voce: Sicurezza a Cesena, diritto negato.