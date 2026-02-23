VIDEO - Rissa tra giovanissimi in centro tra via Mazzini e via Oberdan

Una rissa tra giovanissimi si è scatenata sabato sera tra via Mazzini e via Oberdan, probabilmente a causa di un diverbio tra gruppi di amici. La scena, ripresa in un video pubblicato da Parma Indecorosa, mostra giovani che si spintonano e urlano, coinvolgendo anche alcuni passanti. La lite si è protratta per alcuni minuti, creando scompiglio nel cuore del centro storico. La polizia ha ricevuto diverse chiamate, ma non sono state segnalate conseguenze gravi.

Rissa in centro storico tra via Mazzini e via Oberdan nella serata di sabato 21 febbraio. Il video di Parma Indecorosa. Alcuni gruppetti di giovani stranieri hanno iniziato un confronto violento. Prima con gli spray al peperoncino e poi con calci e pugni.