Napoli rissa a Porta Capuana | morto accoltellato un 29enne bloccato l' aggressore

A Napoli, a Porta Capuana, si è verificata una rissa tra alcuni extracomunitari che ha portato al ferimento di un uomo di 29 anni originario del Burkina Faso. Durante l'evento, l'uomo è stato accoltellato e si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. L'aggressore è stato successivamente bloccato e arrestato dalle autorità sul posto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Rissa a Porta Capuana a Napoli con il coinvolgimento di un gruppetto di extracomunitari e il ferimento di un 29enne originario del Burkina Faso. Nel tumulto dei tafferugli non è.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, rissa a Porta Capuana: morto accoltellato un 29enne , bloccato l'aggressore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli, rissa a Porta Capuana: accoltellato un 29enne, bloccato l'aggressoreRissa a Porta Capuana con il coinvolgimento di un gruppetto di extracomunitari e il ferimento di un 29enne originario del Burkina Faso. Napoli, rissa a Porta Capuana: accoltellato un 29enne, è gravissimoRissa a Porta Capuana con il coinvolgimento di un gruppetto di extracomunitari e il ferimento di un 29enne originario del Burkina Faso. Si parla di: Ischia, uomo trovato gravemente ferito nella zona portuale: la moglie morì a ottobre nello stesso posto; Minivan finisce nel canale: deceduti 3 lavoratori stranieri.