Porta Capuana fermato con 13 dosi di crack | arrestato 29enne

Durante un normale controllo a Porta Capuana, gli agenti hanno fermato un uomo di 29 anni trovato in possesso di 13 dosi di crack. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’arresto è stato eseguito sul posto. La vicenda si inserisce nell’ambito delle operazioni per contrastare lo spaccio di droga nelle aree cittadine.

