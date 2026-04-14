Il Napoli ha ottenuto tre vittorie consecutive in Champions League, portando la qualificazione in una posizione favorevole. Dopo questo ciclo, la squadra si prepara a definire le prossime mosse e le scelte da affrontare. La fase attuale richiede decisioni importanti per il prosieguo della competizione, mentre il club si concentra sui prossimi impegni. La situazione richiede attenzione e pianificazione in vista delle sfide future.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Tre passi per chiudere il discorso e poi guardare avanti. Come racconta Marco Azzi di la Repubblica Napoli, il Napoli è ormai entrato nella fase decisiva della stagione: blindare la qualificazione in Champions League e programmare il futuro. Marco Azzi di la Repubblica Napoli sottolinea come bastino tre vittorie per mettere al sicuro il secondo posto, con la possibilità di chiudere già a inizio maggio dopo la trasferta di Como. Prima, però, ci saranno le sfide contro Lazio e Cremonese al Maradona, due passaggi chiave che potrebbero accelerare anche il confronto tra De Laurentiis e Conte sul futuro.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, tre vittorie per la Champions: poi sarà tempo di scelte”

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