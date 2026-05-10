Napoli operata la donna con le forbici dimenticate nella pancia la figlia | Mamma soffriva le dicevano che erano i punti
Una donna è stata sottoposta oggi a un intervento presso l'ospedale Fatebenefratelli per rimuovere delle forbici rimaste all’interno del suo addome. La donna aveva riferito di aver accusato dolore e di aver sentito le forbici sotto la pelle. La figlia ha raccontato che, prima dell’operazione, le mediche avevano detto che si trattava dei punti. Durante il ricovero, la donna ha incontrato un rappresentante dell’ente sanitario.
La donna è stata operata oggi al Fatebenefratelli per rimuovere le forbici dalla pancia. Prima dell'intervento ha incontrato Borrelli: "Le ho sentite sotto la pelle. Impressionante".🔗 Leggi su Fanpage.it
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